Шестилетний сын Клявера учит в детском саду английский и китайский языки

Об этом певец рассказал подписчикам на личной страничке в Instagram.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер не скрывает: его шестилетний сын Даниэль ходит в садик. Вместе с мамой мальчика певец настоял на том, чтобы малыш с раннего возраста начал учить иностранные языки. Так, наследник артиста изучает английский и китайский. К слову, дочь Татьяны Навки — Надежда — помимо двух этих языков учит еще и французский.

В беседе с поклонниками в Instagram Клявер подметил, что к новогоднему утреннику его сын разучивает праздничную песню, исполняя композицию на английском и китайском. При этом сам Денис признался: он не уверен в том, что Даниэль произносит существующие слова, а не набор звуков.

«Если с английским мне все понятно, но вот к части песни на китайском есть вопросики. Не совсем уверен, что это был именно он, больше запоминает набор одинаковых слов, но звучание точно схоже», — подметил певец.

По словам Клявера, уже со следующего учебного года — в сентябре — его младший сын пойдет в первый класс. Артист уточнил, что сейчас они с супругой Ириной подбирают для наследника школу.

«Уже предчувствую томные вечера за уроками всей семьей», — добавил певец.

Напомним, что у артиста есть старший 18-летний сын Тимофей. По словам Дениса, уже в декабре его наследник пойдет в армию. Юноша решил повременить с поступлением в вуз. Однако сам Клявер рассчитывает, что молодой человек выберет театральный институт.