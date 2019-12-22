ЗВЕЗДЫ

Басков отметился на съемках новогоднего шоу в костюме с «золотой» бахромой

Ранее Николай заявлял, что как эстрадному артисту ему хочется выглядеть на сцене ярко.

Басков отметился на съемках новогоднего шоу в костюме с «золотой» бахромой
Кристина Орбакайте и Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

43-летний Николай Басков не смог остаться в стороне от съёмок новогодних огоньков. Так, в преддверии зимних каникул артист вслед за другими эстрадными исполнителями: Филиппом Киркоровым, Юлией Савичевой, Стасом Пьехой, Александром Буйновым, Ларисой Долиной, Сосо Павлиашвили, Денисом Клявером — выкладывается на максимуме своих возможностей.

Еще наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале Полина Гагарина утверждала, что декабрь — один из самых напряженных месяцев в году для каждого артиста. Из-за обилия различных концертных программ, огоньков, новогодних шоу, корпоративов и телевизионных постановок, музыкантам и певцам приходит дневать и ночевать на работе, забыв об отдыхе и семье.

На съемках одного из новогодних концертов Басков появился на сцене в костюме с «золотой» бахромой на рукавах. В интервью программе «Ты не поверишь!» артист признался, что ему хочется выглядеть ярко. Именно по этой причине он уделяет особое внимание своим концертным нарядам.

Певец Николай Басков
Николай Басков появился на съемках новогоднего концерта в костюме с «золотой» бахромой (Фото: Алексей Ладыгин/телеканал «Россия-1»)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певец вместе с Екатериной Климовой, Денисом Клявером, Валерией, Филиппом Киркоровым и Жасмин сыграл в новогодней сказке «1001 ночь». Николаю Баскову досталась роль джинна. Ранее экс-супруга Гелы Месхи позировала в объективе фотокамер в восточном платье со стразами и пайетками. А возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина облачилась в топ-бюстье и шаровары с полупрозрачными вставками.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина Орбакайтемода и стильНиколай БасковНовогодний огонек
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Басков отметился на съемках новогоднего шоу в костюме с «золотой» бахромой
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