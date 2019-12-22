Басков отметился на съемках новогоднего шоу в костюме с «золотой» бахромой

Ранее Николай заявлял, что как эстрадному артисту ему хочется выглядеть на сцене ярко.

43-летний Николай Басков не смог остаться в стороне от съёмок новогодних огоньков. Так, в преддверии зимних каникул артист вслед за другими эстрадными исполнителями: Филиппом Киркоровым, Юлией Савичевой, Стасом Пьехой, Александром Буйновым, Ларисой Долиной, Сосо Павлиашвили, Денисом Клявером — выкладывается на максимуме своих возможностей.

Еще наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале Полина Гагарина утверждала, что декабрь — один из самых напряженных месяцев в году для каждого артиста. Из-за обилия различных концертных программ, огоньков, новогодних шоу, корпоративов и телевизионных постановок, музыкантам и певцам приходит дневать и ночевать на работе, забыв об отдыхе и семье.

На съемках одного из новогодних концертов Басков появился на сцене в костюме с «золотой» бахромой на рукавах. В интервью программе «Ты не поверишь!» артист признался, что ему хочется выглядеть ярко. Именно по этой причине он уделяет особое внимание своим концертным нарядам.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певец вместе с Екатериной Климовой, Денисом Клявером, Валерией, Филиппом Киркоровым и Жасмин сыграл в новогодней сказке «1001 ночь». Николаю Баскову досталась роль джинна. Ранее экс-супруга Гелы Месхи позировала в объективе фотокамер в восточном платье со стразами и пайетками. А возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина облачилась в топ-бюстье и шаровары с полупрозрачными вставками.