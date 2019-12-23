ЗВЕЗДЫ

Мачеха дочери Началовой поделилась трогательными «беременными» кадрами

Ольга Алдонина опубликовала снимки, сделанными незадолго до рождения дочки Анжелики.

Мачеха дочери Началовой поделилась трогательными «беременными» кадрами
Евгений Алдонин и Юлия Началова. фото: globallookpress.com

Юлия Началова скоропостижно ушла из жизни весной этого года. Теперь ее единственная дочь Вера живет то с отцом Евгением Алдониным, то с бабушкой и дедушкой. В семье футболиста, который женат на новой избраннице по имени Ольга, недавно произошло радостное событие. Супруга подарила ему дочку Анжелику. Свое интересное положение девушка до последнего скрывала. Только после родов она стала делиться снимками, на которых запечатлена беременной.

Так, 23 декабря Алдонин со своей женой отметил первую дату своей младшей наследницы. Девочке исполнился один месяц. В честь этого футболист разметил снимок, на котором позирует с беременной возлюбленной и сыном. Блондинка была облачена в горчичное платье, которое подчеркивало ее изменившуюся фигуру. Примечательно, что на семейных кадрах нет дочери Началовой.

Сама Ольга показала уникальные кадры, на которых в нижнем белье то показывает округлившийся живот, то обнимает мужа. И снова на кадрах не оказалось Веры. Поклонники поздравили пару с радостным событием. Но некоторые были удивлены, что Алдонин не уговорил супругу, чтобы и его старшая наследница принимала участие в фотосессии.

Между тем, Вера была очень рада появлению сестренки на свет. Она позировала с ней, когда Ольга выписалась из роддома. А накануне девочка вместе с семьей отца прогулялась по магазинам. Она нежно обнимала своего брата. Дочь Началовой выглядела счастливой. По всей видимости, они выбирали подарки к Новому году. «Жена просто красавица! Здоровья Вашей малышке Анжелике», «Какие вы все красивые, Веры не хватает на фото», «Поздравляем. Только счастья», — писали подписчики.

Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Отметим, что 12-летняя Вера сменила жизненные приоритеты. Если раньше она говорила, что хочет быть архитектором, то теперь мечтает об актерской профессии. Алдонин хочет помочь наследнице, но отпустить ее на учебу в Голливуд пока не готов. 

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Мачеха дочери Началовой поделилась трогательными «беременными» кадрами
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