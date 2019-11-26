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Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

У дочери певицы Веры появилась сестра. Кроху назвали редким именем.

Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин и Юлия Началова. фото: globallookpress.com/

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило. В 2011 году они развелись. Вот уже пять лет футболист состоит в браке с новой избранницей по имени Ольга. Они вместе растят сына Артема. Некоторое время назад стало известно, что девушка снова беременна, хотя свое интересное положение она старалась скрывать от общественности.

А 26 ноября стало известно, что Алдонин стал отцом в третий раз. Как оказалось, Ольга родила ему дочку еще 23 ноября, но утаила этот факт. Новорожденную кроху родители назвали редким именем Анжелика. Когда репортеры связались с Евгением и поздравили с прибавлением, то он радостно сообщил, что его супругу уже выписали из роддома и отметил, что жена чувствует себя хорошо.

«Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!» — поделился бывший муж Началовой, пишет ТВЦ.RU.

Отметим, что Ольга последнюю неделю не делала никаких публикаций. А вернувшись домой, разместила несколько кадров из фотосессии, где она запечатлена с округлившимся животом. Только теперь девушка решила показать, как выглядела на последних сроках беременности. Сейчас поклонники ждут, когда она покажет свою маленькую дочку. Многие уверены, что кроха будет красивой, как мама, и сильной, как папа.

фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Пока остается неизвестным, как на появление сестренки отреагировала дочь Началовой Вера. Девочка большую часть времени проводит с папой после смерти мамы, но также о ней заботятся бабушка с дедушкой. Напомним, Юлия умерла в больнице 16 марта после болезни.

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Тэги:

беременность и родыЕвгений АлдонинЗвездные детиЮлия Началова
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Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
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