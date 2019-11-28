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Алдонин запечатлел дочь Юлии Началовой с новорожденной сестрой

Несколько дней назад у футболиста родился третий ребенок.

Алдонин запечатлел дочь Юлии Началовой с новорожденной сестрой
Евгений Алдонин с дочкой Верой. фото: globallookpress.com

На днях стало известно, что Евгений Алдонин снова стал папой. Супруга Ольга родила для него дочку. Девочку родители назвали редким именем Анжелика. Футболист уже воспитывает трехлетнего сына Артема, а также у него есть 12-летняя дочка Вера от Юлии Началовой, с которой он состоял в браке. Певица скончалась в марте этого года, поэтому теперь о старшей наследнице спортсмен заботится сам. Также за Верой приглядывают бабушка с дедушкой.

Примечательно, что супруге Алдонина до последнего удавалось скрывать беременность. Лишь недавно она показала, как выглядела на последних сроках с уже очень большим животом. Дочку девушка родила 23 ноября, а спустя три дня ее выписали. Дома маму и малышку окружил заботой и вниманием Евгений. В соцсети он опубликовал нежное фото, на котором запечатлен с новорожденной Анжеликой, Артемом и Верой.

Наследница Началовой с трепетом держит на руках свою маленькую сестру, а Алдонин смотрит на своих детей с улыбкой. Артемий при этом сидит на коленках у папы. «Делимся нашей радостью, 23.11.2019 — день рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома!!!» — написал футболист.

фото: instagram.com/evgeny_aldonin/

Ольга тоже опубликовала трогательное фото. Она запечатлела дочку в розовом конверте, украшенном бантами. «Моя пироженка», — умилилась девушка. Пока родители скрывают лицо младшей наследницы, прикрывая его стикерами на снимках. Но, по всей видимости, Вера рада тому, что у нее теперь есть не только брат, но и сестра. Напомним, что Алдонин прожил с певицей Началовой пять лет. Она скоропостижно скончалась на 39-м году жизни из-за заражения крови и сердечной недостаточности.

Фото: instagram.com/ole_ole4ka/
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Вера Алдонинадети звездЕвгений АлдонинЗвездные детиЮлия Началова
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Алдонин запечатлел дочь Юлии Началовой с новорожденной сестрой
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