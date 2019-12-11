«Жаль, что концерта не будет»: Азиза мечтала спеть на вечере памяти Началовой

Артистка скончалась в марте 2019 года в одной из московских клиник.

Азиза не скрывает: она до сих пор не может принять и смириться со случившимся. По словам певицы, известие о кончине Юлии Началовой стало полной неожиданностью не только для поклонников, но и коллег знаменитости по творческой сцене. Эстрадная исполнительница призналась: это событие насколько потрясло ее сознание, что она решила посвятить артистке новую песню. Азиза мечтала исполнить эту композицию на концерте памяти Началовой. 55-летняя узбекская и российская певица заявила, что была искренне удивлена, узнав о том, что данное мероприятие вряд ли состоится.

«Все молчат. Жаль, что концерта не будет», — приводит WomansStyle слова исполнительницы.

В недавнем интервью изданию артистка подметила, что на песнях из репертуара Началовой выросло целое поколение, а сама Юлия целиком и полностью растворялась в творчестве. Азиза признала, что в свои 38 лет ныне покойная экс-супруга футболиста Евгения Алдонина бралась исключительно за светлые, позитивные произведения, стремясь дарить окружающим ее людям улыбку и надежду в завтрашний день. Певица уточнила, что сейчас может сравнить Юлию только с маленьким ангелом, снискавшим любовь и признание на земле.

«Этот вечер памяти должен состояться. Семья, конечно, не может организовать такое большое мероприятие. Но телевидение может сделать, причем любой канал», — сетует Азиза.

Напомним, что у Юлии Началовой осталась тринадцатилетняя дочь Вера от футболиста Евгения Алдонина. После смерти мамы девочка стала жить с отцом и его новой семьей.