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Алдонин заявил, что не отпустит дочь от Началовой в 16 лет в Голливуд

Девочка раньше хотела стать архитектором, а сейчас мечтает об актёрской профессии.

Алдонин заявил, что не отпустит дочь от Началовой в 16 лет в Голливуд
Алдонин не отпустит дочь Веру в Голливуд/http://globallookpress.com/

Футболист Евгений Алдонин в эфире шоу «ОтцыFrovka» заявил, что его дочь от брака с певицей Юлией Началовой двенадцатилетняя Вера сменила жизненные приоритеты. Если раньше она говорила, что хочет быть архитектором, то теперь мечтает об актерской профессии.

«День школы у них недавно был. Она участвовала вместе с одноклассниками в мюзикле на английском языке. Она поглощена была этим мюзиклом. Было видно, что она хочет над ним работать. Она с дедом записывала студийную песню для мюзикла. Это была кропотливая работа. Я прямо вижу, что ей это очень нравится. Она творческая личность. Чем дальше, тем больше», — отметил футболист.

Ведущий шоу спросил Евгения Алдонина, мог бы он отпустить своего ребенка в юном возрасте, к примеру, в 16 лет из дома, если бы того требовала профессия. «Из Москвы куда уезжать? Только в Европу. В Москве большой диапазон, чем заниматься. В Голливуд нет. Самой в Голливуд? Здесь много обстоятельств и нюансов, но я бы Веру не отпустил», — сказал Евгений Алдонин.

Напомним, что мать двенадцатилетней Веры Алдониной Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Звезда поздно обратилась за помощью к медикам. Смерть наступила от остановки сердца на фоне сепсиса.

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Алдонин заявил, что не отпустит дочь от Началовой в 16 лет в Голливуд
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