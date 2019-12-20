ЗВЕЗДЫ

79-летний Эммануил Виторган вывел в свет четырехмесячную дочь

Актер решил с детства приучать девочку в публичности.

79-летний Эммануил Виторган вывел в свет четырехмесячную дочь
Эммануил Виторган вывел в свет своих наследниц ФОТО: https://www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/

Эммануил Виторган впервые вывел в свет свою малышку-дочь, четырехмесячную Клару. Девочка вместе с родителями и старшей двухлетней сестрой Этель появилась на вечеринке в «Виторган-клубе».

Праздник был устроен актером и его 57-летней женой Ирина Млодик в честь Хануки. Гостей приглашали заранее и в назначенный час в клубе появились основатель «Ералаша» Борис Грачевский, режиссер Алла Сурикова, актрисы Клара Новикова, Эвелина Бледанс, Юлия РутбергРегина Мянник, вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.

Но все внимание публики были приковано вовсе не к взрослым звездам, а к юным наследницам Эммануила Гедеоновича. Многие сошлись во мнении, что Клара точная копия папы — у девочки темные глаза и волосы.

Для выхода в свет родители нарядили крошку в белый костюмчик, а ручки спрятали под рукавичками, чтобы Клара не царапала себе лицо. Малышка еще в том возрасте, когда подобное случается довольно часто.

Стоит отметить, что девочка на редкость спокойная, почти все мероприятие она просидела на руках у отца и с удовольствием рассматривала происходящее вокруг.

А вот Этель чувствует себя на публике очень комфортно. Она не в первый раз посещает светские мероприятия и уже ездила вместе с Эммануилом Виторганом и Ириной Млодик на различные спектакли, концерты и гастроли, сообщает 5-tv.ru.

Если Клара больше похожа на отца, то Этель внешне схожа со старшим братом — актером Максимом Виторганом. Супруги не скупятся на наряды для девочки: в этот раз юная кокетка была в светлом кружевном платьице, ее пышные кудряшки украсил белый бант, пишет «Комсомольская правда».

Эммануил Виторган не раз признавался, что очень мечтал о дочках, а супруга Ирина называет свое состояние сном.

«Мы долго к этому шли. Когда родилась Этель долго не верили, а Клару рожали осознанно, чтобы девочки росли вместе. Клара постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают», — говорит Ирина Млодик.

Останавливаться на достигнутом пара не планируют. 27 декабря актеру исполнится 80 лет и в качестве главного подарка он хочет получить сына. Как и дочки, будущий наследник может появиться на свет с помощью ЭКО.

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79-летний Эммануил Виторган вывел в свет четырехмесячную дочь
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