79-летний Эммануил Виторган вывел в свет четырехмесячную дочь

Эммануил Виторган впервые вывел в свет свою малышку-дочь, четырехмесячную Клару. Девочка вместе с родителями и старшей двухлетней сестрой Этель появилась на вечеринке в «Виторган-клубе».

Праздник был устроен актером и его 57-летней женой Ирина Млодик в честь Хануки. Гостей приглашали заранее и в назначенный час в клубе появились основатель «Ералаша» Борис Грачевский, режиссер Алла Сурикова, актрисы Клара Новикова, Эвелина Бледанс, Юлия Рутберг, Регина Мянник, вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.

Но все внимание публики были приковано вовсе не к взрослым звездам, а к юным наследницам Эммануила Гедеоновича. Многие сошлись во мнении, что Клара точная копия папы — у девочки темные глаза и волосы.

Для выхода в свет родители нарядили крошку в белый костюмчик, а ручки спрятали под рукавичками, чтобы Клара не царапала себе лицо. Малышка еще в том возрасте, когда подобное случается довольно часто.

Стоит отметить, что девочка на редкость спокойная, почти все мероприятие она просидела на руках у отца и с удовольствием рассматривала происходящее вокруг.

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А вот Этель чувствует себя на публике очень комфортно. Она не в первый раз посещает светские мероприятия и уже ездила вместе с Эммануилом Виторганом и Ириной Млодик на различные спектакли, концерты и гастроли, сообщает 5-tv.ru.

Если Клара больше похожа на отца, то Этель внешне схожа со старшим братом — актером Максимом Виторганом. Супруги не скупятся на наряды для девочки: в этот раз юная кокетка была в светлом кружевном платьице, ее пышные кудряшки украсил белый бант, пишет «Комсомольская правда».

Эммануил Виторган не раз признавался, что очень мечтал о дочках, а супруга Ирина называет свое состояние сном.

«Мы долго к этому шли. Когда родилась Этель долго не верили, а Клару рожали осознанно, чтобы девочки росли вместе. Клара постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают», — говорит Ирина Млодик.

Останавливаться на достигнутом пара не планируют. 27 декабря актеру исполнится 80 лет и в качестве главного подарка он хочет получить сына. Как и дочки, будущий наследник может появиться на свет с помощью ЭКО.