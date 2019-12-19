Все для детей: Эвелина Бледанс провела благотворительный вечер

Актриса Эвелина Бледанс в минувшую среду собрала своих звездных друзей с благой целью — помочь детям, которым это очень даже не помешает. В гости к знаменитости пожаловали не менее звездные персоны, начиная от Екатерины Стриженовой и Ольги Кабо и заканчивая Туттой Ларсен и группой «Турбомода», а также другими знаменитостями.

Зрителям сначала показали импровизированный концерт, а после хозяйка вечера решила сделать то, ради чего все и собрались, начать сбор средств на помощь больным детям. Как разумно предсказала знаменитость, после хорошего вечера у гостей и настроение улучшится, а значит помогать они будут куда охотнее. Прогнозы женщины оправдались, за какие-то минуты пластиковый куб из абсолютно пустого превратился в тяжелый и под завязку набитый купюрами.

Идеальным завершением вечера стал розыгрыш дорогой косметики среди гостей, а также новые знакомства и конечно же сбор средств в помощь детям.