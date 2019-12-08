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«Хорошего человека, кого мы ждем»: Грачевский высказался о будущем ребенке

Супруга кинорежиссера певица и актриса Екатерина Белоцерковская скоро должна родить.

«Хорошего человека, кого мы ждем»: Грачевский высказался о будущем ребенке
Грачевский высказался о будущем ребенке/http://globallookpress.com/

Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в эфире программы «Ты не поверишь!» подтвердил, что скоро станет в очередной раз папой. Напомним, что знаменитому кинорежиссеру сейчас 70 лет. У него есть сын и дочь от первой супруги, а также дочь от второй жены.

«Поздравлять рано еще. Хорошего человека, кого мы ждем», — кратко сказал журналистам Борис Грачевский.

При этом корреспонденты стали спрашивать, как себя чувствует третья супруга кинорежиссера 34-летняя певица и актриса Екатерина Белоцерковская. У женщины уже невооруженным глазом виден большой животик. «Хорошо себя чувствую», — заявила девушка и отказалась от дальнейших комментариев.

При этом подруга Белоцерковской певица Юлия Беретта заявила, что очень рада за жену Грачевского. По ее словам, хорошие люди должны размножаться. Она добавила, что когда женщина рожает, то думает в первую очередь о ребенке, а не о себе.

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Тэги:

Борис ГрачевскийЕкатерина БелоцерковскаяПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Хорошего человека, кого мы ждем»: Грачевский высказался о будущем ребенке
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