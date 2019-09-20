Нелли Кобзон объяснила, почему не спешит уезжать за границу

Вдова артиста пообщалась с прессой и рассказала о живущей в Великобритании дочери и внуках.

Вдова Иосифа Кобзона давно любит творчество Никаса Сафронова. Нет ничего удивительного в том, что она посетила выставку художника и там пообщалась с прессой.

Нелли Михайловна призналась, что Сафронов ранее не раз хотел изобразить ее на полотне. Однако, по ее словам, получались только забавные зарисовки. Вдова Иосифа Давыдовича рассказала, что у нее дома множество работ Никаса Степановича и что художник благосклонно относится к семье Кобзонов.

Поделилась Нелли Кобзон и подробностями о своей дочери Наталье. Сейчас она вместе с детьми проживает в Великобритании. Она напомнила, что муж Натальи — гражданин Австралии и имеет западный менталитет. Именно поэтому дочь Иосифа Кобзона посчитала, что будет правильнее переехать жить к нему. Сама же вдова певца даже не думает об эмиграции, поскольку чувствует себя абсолютно русским человеком и за границей «потеряла бы себя».