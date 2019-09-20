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Нелли Кобзон объяснила, почему не спешит уезжать за границу

Вдова артиста пообщалась с прессой и рассказала о живущей в Великобритании дочери и внуках.

Нелли Кобзон объяснила, почему не спешит уезжать за границу
Нелли Кобзон. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Вдова Иосифа Кобзона давно любит творчество Никаса Сафронова. Нет ничего удивительного в том, что она посетила выставку художника и там пообщалась с прессой. 

Никас Сафронов
Никас Сафронов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Нелли Михайловна призналась, что Сафронов ранее не раз хотел изобразить ее на полотне. Однако, по ее словам, получались только забавные зарисовки. Вдова Иосифа Давыдовича рассказала, что у нее дома множество работ Никаса Степановича и что художник благосклонно относится к семье Кобзонов. 

Поделилась Нелли Кобзон и подробностями о своей дочери Наталье. Сейчас она вместе с детьми проживает в Великобритании. Она напомнила, что муж Натальи — гражданин Австралии и имеет западный менталитет. Именно поэтому дочь Иосифа Кобзона посчитала, что будет правильнее переехать жить к нему. Сама же вдова певца даже не думает об эмиграции, поскольку чувствует себя абсолютно русским человеком и за границей «потеряла бы себя». 

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Иосиф КобзонЛондонНелли КобзонНикас Сафронов
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Нелли Кобзон объяснила, почему не спешит уезжать за границу
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