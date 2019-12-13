ЗВЕЗДЫ

79-летний Виторган с Ириной Млодик не отучают дочь Этель от соски

В феврале малышке исполнится два годика.

79-летний Виторган с Ириной Млодик не отучают дочь Этель от соски
Эммануил Виторган и Ирина Млодик (Фото: Globallookpress.com)

Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают двоих детей: крошка Этель появилась на свет в феврале 2018 года, а ее младшая сестренка Клара родилась в августе 2019-го. Народный артист России не скрывает: он гордится своим отцовством и был бы не прочь, если в доме появились еще несколько отпрысков. Напомним, что у актера есть старший наследник Максим Виторган, который, как и его родитель, выбрал актерскую стезю. Экс-супруг Ксении Собчак стал многодетным отцом. В отношениях с Викторией Верберг у него появились дочь Полина, ей 23 года и сын Даниил, ему 19 лет. Кроме того, Максим обзавелся наследником и от дочери Людмилы Нарусовой. У бывших супругов подрастает трехлетний сын Платон.

Примечательно, что младший внук Эммануила Гедеоновича старше его дочери Этель на год и три месяца — свой день рождения сын Ксении отпраздновал еще в ноябре. Собчак не скрывает, что ее сынишка учит китайский язык, правда, пока только в игровой форме. На личной страничке в Instagram отец Максима опубликовал свежее фото со старшей дочерью от Млодик, которой в феврале исполнится уже два годика. Судя по снимку, звездные родители не отучают Этель от соски.

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и дочкой Этель
Эммануил Виторган с женой и дочкой Этель (Фото: Instagram.com/emmanuil_vitorgan)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свои декабрьские каникулы Ксения Собчак провела с нынешним супругом режиссером Константином Богомоловым на Мальдивах. Ради поездки на курорт телеведущая оставила маленького Платона на попечение отца.

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дети звездЗвездные детиИрина МлодикКсения СобчакМаксим ВиторганНовости googleЭммануил Виторган
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79-летний Виторган с Ириной Млодик не отучают дочь Этель от соски
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