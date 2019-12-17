«Я бы сам от себя ушел»: муж Гагариной посмеялся над слухами об изменах певицы

Дмитрий Исхаков наткнулся на новость о том, что его супруга якобы ушла от него к актеру Евгению Бороденко.

Полина Гагарина вот уже пять лет живет в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Певица не скрывает, что счастлива со своим избранником. Они воспитывают дочку Мию. Также мужчина подружился с 12-летним сыном артистки от прошлых отношений Андреем. Исхаков часто устраивает фотосессии для своей супруги и помогает ей воспитывать детей. Однако время от времени появляются слухи, что у них проблемы в отношениях.

За последние полгода Полине приписывали роман с Сергеем Лазаревым. Появлялись слухи, что она якобы родила ему сыну и дочку. Сама певица поражалась подобным новостям. Она давно дружит с коллегой, но никаких романтических отношений между ними нет. А накануне в соцсети появилась новая информация. В ряде изданий была опубликована новость, что Гагарина ушла от мужа к другу Екатерины Варнавы актеру Евгению Бороденко, который снимался в шоу Comedy Woman. Якобы с ним артистка встретит Новый год.

Исхаков был изумлен, когда наткнулся на эту новость. В соцсети он прокомментировал ложные слухи.

«Да что происходит?! Что-же делать?! Почему я тут такой неприятный?! Неудивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они… Катя, Женя…как же так», — с иронией высказался супруг звезды.

Многие поклонники поддержали семейную пару. Они отметили, что подобным сплетням уже давно никто не верит. Многим понравилась реакция Дмитрия, который просто посмеялся над произошедшим.

«Ахахаа, блин, как смешно! Неужели кто-то в подобное поверит», «На 100%, даже больше уверена, что вы никогда не расстанетесь», «Наконец-то Лазарев свободен!» — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что несколько дней назад Гагарина нарядила елку дома вместе с близкими. Она также показала подросшую дочку, которая восхитилась нарядным деревом.