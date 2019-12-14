«Такая взрослая уже»: Гагарина нарядила елку вместе с двухлетней дочкой

Полина Гагарина уже пять состоит в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. У них подрастает дочка Мия. Крохе уже два года, но родители предпочитают не показывать лицо малышке. Также у артистки от прошлых отношений есть 12-летний сын Андрей. Примечательно, что мальчик подружился с новым возлюбленным мамы. Они вместе даже ходят на футбол. Так как певица часто гастролирует и принимает участие в разных проектах, порой у нее совершенно не остается свободного времени.

По этой причине в первый же выходной Полина нарядила елку со своими близкими. В соцсети она поделилась трогательным видео, на котором запечатлена хвойная красавица в белых, золотистых и коричневых елочных игрушках. Дерево украсили фигурки в виде балерин, ангелочков и другие фигурки. Под ветками были расставлены подарки, свечи и другие предметы декора. К елке подошла и стала ею любоваться дочка Гагариной.

Девочка в клетчатом платье произнесла: «Елочка, гори!». После этого ее мама закричала: «Урааа». Главный символ Нового года засиял голубыми огоньками. Мия восхищенно наблюдала за происходящим, теребя подол наряда.

«Поставили нашу красавицу. В этом году она получилась особенно тёплой, нежной и очень стильной! Водили хороводы с Миюшей, пели песни, выходной удался на славу», — поделилась Полина.

Одним из первых на публикацию отреагировал Максим Галкин. «Счастье! И у неё свои съёмки на Огоньке», — отметил он. А вот поклонники удивились тому, как подросла девочка. Многие попросили артистку, чтобы она показала свою наследницу. «Выросла», «Когда мы уже увидим Миюшу», «Красота какая», «Какая красоточка! Большая девочка», «Какая взрослая уже», «Малышка уже совсем большая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, ранее Гагарина показывала, что дочка не всегда позволяет ей петь дома. Сама кроха уже в столь юном возрасте тоже проявляет интерес к музыке, но при этом она еще проявляет свой характер. Ранее певица признавалась, что предпочитает смотреть с дочкой советские мультики, а не современные.