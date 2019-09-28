Гагарина назвала «чушью и позором» слухи об общем ребенке с Лазаревым

Выпускница «Фабрики звезд» отреагировала на публикации в СМИ, согласно которым именно она могла стать матерью Никиты.

Полина Гагарина опубликовала в Stories свежий пост, отреагировав на слухи о том, что именно она могла стать матерью 5-летнего сына Сергея Лазарева. Ранее в одном из изданий светской хроники появилась публикация с версией о возможной связи нынешней супруги модного фотографа Дмитрия Исхакова и именитого певца. В заметке уточнялось, что Сергей до сих пор скрывает от широкой публики имя женщины, подарившей ему наследника. Также отмечается внешнее сходство Полины с маленьким сынишкой исполнителя.

Сама Гагарина поделилась на личной страничке микроблоге скриншотом публикации, раскритиковав репортеров за подобные статьи, не имеющие ничего общего с реальной действительностью. А домыслы об общем ребенке с Лазарев певица и вовсе назвала «чушью и позором».

«СМИ, вы опять сошли с ума!!! Может хватит уже нести всякую чушь?! Зачем вы впутываете в эти лживые дела ребенка?! Позор!!» — добавила Гагарина.

Напомним, что у певицы есть сын Андрей, в октябре мальчику исполнится двенадцать лет. Вместе с супругом Дмитрием Исхаковым она воспитывает двухлетнюю дочь Мию.