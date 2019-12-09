Звездный стиль

Буланова, Лорак и Гагарина показали, в чем стоит пойти на Новый год

Самый актуальный наряд – с металлическим блеском.

Буланова, Лорак и Гагарина показали, в чем стоит пойти на Новый год
Ани Лорак. Фото Global look press.

Замечали, что многие российские звезды стали появляться на новогодних вечеринках в золотых и серебристых нарядах? Это не случайно – впереди по китайскому календарю нас ждет год Белой Металлической Крысы и именно такие наряды стоит надевать согласно восточным традициям.

Одно из таких изысканных платьев продемонстрировала Татьяна Буланова на вечеринке «Золотой хит». Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави заметила, что пайетки сегодня в моде, да и платья-комбинации тоже.

Стилист Анвар Очилов посоветовал  обратить внимание на наряды с анималистичным принтом, которые пока не собираются сдавать своих позиций на модных подиумах и еще не раз послужат своим хозяйкам, сообщает сайт КП. Так что в этом смысле Ани Лорак не только модная, но и очень практичная девушка.

Также в тренде фасоны 60-70-х годов. Например, такое платье, как у Полины Гагариной цвета «темный чеддер». В этом наряде звезда появлялась на съемках «Вечернего Урганта». В ресторане и на работе после праздника он тоже придется кстати.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракЗвездный стильмода и стильновогоднее платьеплатьеПолина ГагаринаТатьяна Буланова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Буланова, Лорак и Гагарина показали, в чем стоит пойти на Новый год
Интересно?
Поделись с друзьями: