Буланова, Лорак и Гагарина показали, в чем стоит пойти на Новый год

Замечали, что многие российские звезды стали появляться на новогодних вечеринках в золотых и серебристых нарядах? Это не случайно – впереди по китайскому календарю нас ждет год Белой Металлической Крысы и именно такие наряды стоит надевать согласно восточным традициям.

больше по теме Буланова покорила стилиста золотым платьем-комбинацией Модный эксперт Елена Бестави отметила прекрасный вкус звезды.

Одно из таких изысканных платьев продемонстрировала Татьяна Буланова на вечеринке «Золотой хит». Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави заметила, что пайетки сегодня в моде, да и платья-комбинации тоже.

Стилист Анвар Очилов посоветовал обратить внимание на наряды с анималистичным принтом, которые пока не собираются сдавать своих позиций на модных подиумах и еще не раз послужат своим хозяйкам, сообщает сайт КП. Так что в этом смысле Ани Лорак не только модная, но и очень практичная девушка.

Также в тренде фасоны 60-70-х годов. Например, такое платье, как у Полины Гагариной цвета «темный чеддер». В этом наряде звезда появлялась на съемках «Вечернего Урганта». В ресторане и на работе после праздника он тоже придется кстати.