На ковре-вертолете: Клявер и Валерия снялись в восточной сказке для праздничного эфира

44-летний певец Денис Клявер опубликовал в Instagram совместный снимок со своей коллегой Валерией в восточных костюмах. На фото одетые в стиле «Аладдина» артисты держат на плечах ковры. Причем у женщины — коврик для йоги, а сам Денис поднял здоровый свернутый в рулон ковер, еще раз доказав свою физическую силу.

«Кто ломал голову над подарками, отличный вариант и на все времена, от души рекомендуем», — пошутил певец, намекая на то, что они с Валерией продают демонстрируемые вещи.

На самом деле, оба артиста сейчас снимаются в телевизионной сказке «Тысяча и одна ночь», которая выйдет в эфире канала НТВ в скором времени (очевидно, на новогодних праздниках). Кстати, в этой же картине снялись Филипп Киркоров и актриса Екатерина Климова. Похоже, намечается веселый праздничный «капустник» со множеством звезд.

Учитывая, что в этом году выходили новая экранизация «Аладдина» от Disney и клип Артура Пирожкова в такой же стилистике, в 2019-м явно прослеживается тренд на восточные сказки. Даешь все в стиле «Красной шапочки» в 2020-м!