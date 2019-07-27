«Аладдин» собрал один миллиард долларов в мировом прокате

Фильм вышел на экраны в мае 2019 года.

Кассовые сборы фильма британского режиссера Гая Ричи «Аладдин» превысили отметку в один миллиард долларов по всему миру.

Таким образом, новая версия любимой многими сказки заработала вдвое больше, чем легендарный мультфильм студии Disney 1995 года. Та кинокартина собрала в прокате порядка 500 миллионов долларов, пишет издание

The Hollywood Reporter.

Напомним, что новый «Аладдин» вышел на большие экраны в мае 2019 года. Сразу после появления в американских кинотеатрах, картина стала лидером проката в Соединенных штатах в первые же выходные.

В качестве режиссера выступил Гай Ричи, снявший такие кинохиты, как «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик». В «Аладдине» сыграли такие актеры, как Уилл Смитт, Мена Массуд, Наоми Скотт, Марван Кензари и многие другие. Съемки кинокартины начались в середине 2017 года.