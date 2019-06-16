Александр Ревва превратился в злодея из фильма «Аладдин»

О том, где актер появится в ярком сказочном образе, пока рассказывать не стал.

Александр Ревва второй день подряд желает поклонникам в блоге доброго утра в необычных образах. Вчера он предстал в облике ковбоя, сегодня – сказочного героя недавнего фильма «Аладдин».

По крайней мере, так посчитало большинство поклонников артиста, увидев его в восточном головном уборе. Они сошлись во мнении, что комик решил повторить образ отрицательного героя сказки по имени Джафар.

«Русский Джафар»; «Точно Джафар! Дисней сильно промахнулся в выборе актера!» — прокомментировали ролик актера поклонники.

У Максима Галкина была более приземленная версия. Ведущий Первого канала решил, что Ревва попросту ворвался в костюмерную Мосфильма.

Очевидно, что комик примеряет новые образы не ради забавы. Вероятно, он работает над новым клипом или фильмом. Недавно Ревва приступил к съемкам уже третьей части картины «Бабушка легкого поведения», которую зрители увидят в 2021 году. Вполне возможно, что в сказочном образе актер появится в новой киноленте.