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Александр Ревва превратился в злодея из фильма «Аладдин»

О том, где актер появится в ярком сказочном образе, пока рассказывать не стал.

Александр Ревва превратился в злодея из фильма «Аладдин»
Александр Ревва Фото: Lomohov Anatoly/East News

Александр Ревва второй день подряд желает поклонникам в блоге доброго утра в необычных образах. Вчера он предстал в облике ковбоя, сегодня – сказочного героя недавнего фильма «Аладдин».

По крайней мере, так посчитало большинство поклонников артиста, увидев его в восточном головном уборе. Они сошлись во мнении, что комик решил повторить образ отрицательного героя сказки по имени Джафар.

«Русский Джафар»; «Точно Джафар! Дисней сильно промахнулся в выборе актера!» — прокомментировали ролик актера поклонники.

У  Максима Галкина была более приземленная версия. Ведущий Первого канала решил, что Ревва попросту ворвался в костюмерную Мосфильма.

Ревва в образе героя сказки «Аладдин»
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BywjnTXFoJC/

Очевидно, что комик примеряет новые образы не ради забавы. Вероятно, он работает над новым клипом или фильмом. Недавно Ревва приступил к съемкам уже третьей части картины «Бабушка легкого поведения», которую зрители увидят в 2021 году. Вполне возможно, что в сказочном образе актер появится в новой киноленте.

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Тэги:

Александр РевваМаксим ГалкинМосфильмфильм "Алладин"
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Александр Ревва превратился в злодея из фильма «Аладдин»
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