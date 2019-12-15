«Годы над тобой не властны»: Киркоров сделал комплимент 41-летней Климовой

Экс-супруг Примадонны припомнил, что ему уже случалось работать на одной площадке с Екатериной. Тогда они снимались в ленте «Любовь в большом городе-3».

41-летняя Екатерина Климова поделилась свежим фото со съемочной площадки новогодней сказки. В новом проекте экс-супурга Гелы Месхи появилась в кадре вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Сама актриса не стала скрывать, что была рада этой встрече с бывшим мужем Примадонны. Филипп Бедросович припомнил, что ему уже доводилось работать на одной площадке с Екатериной. Тогда они снимались в ленте «Любовь в большом городе-3».

В кадре Климова предстала в образе восточной принцессы, примерив лазурный шифоновый наряд, состоящий из топа и длинной юбки. Верхняя часть костюма была украшена вышивкой, образ артистки дополнил платок, который костюмеры закрепили к волосам Екатерины с помощью шпилек.

«Какая роскошная встреча», — отметила бывшая супурга Гелы Месхи, обратившись к Киркорову.

Примечательно, что и Филипп не удержался от комплимента в адрес своей партнерши по новогодней сказке, подметив, что всегда считал Екатерину талантливой актрисой.

«А годы не властны над тобой, моя самая любимая партнерша в кино! «Любовь в Большом Восточном городе в новогоднюю ночь» десять лет спустя», — добавил певец.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей: старшей дочери артистки Елизавете исполнилось семнадцать лет. В браке с Игорем Петренко у знаменитости появилось двое сыновей: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней часто видятся с отцом, несмотря на то, что их родители развелись. В отношениях с Гелой Месхи актриса родила младшую дочь Беллу, малышке четыре года.