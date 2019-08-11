Отцовская сила: Денис Клявер поднял обоих сыновей

Певец Денис Клявер выложил в Instagram забавное фото со своими сыновьями. Напомним, у него их двое: 17-летний Тимофей (от второго брака) и 5-летний Даниэль (от третьего). Сейчас 44-летний артист отдыхает с наследниками в Болгарии. Он выложил снимок с пляжа, на котором лихо поднял обоих ребят на руках. При том, что старший сын ростом уже догнал своего отца. Поклонники тут же стали писать в комментариях, чтобы музыкант берег спину.

«За детьми на море глаз да глаз», — иронично подписал фото Денис.

Отметим, что он проводит свое лето достаточно активно. Недавно выложил видео катания на флайборде, а до этого сводил младшего сынишку на скалодром.

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Напомним, Клявер стал известен широкой публике, как один из солистов группы «Чай вдвоем». После распада коллектива в 2012 году артист ведет сольную карьеру, получая «Золотые граммофоны». Помимо этого это занимается культуризмом, акробатикой, катанием на лыжах и реставрацией раритетных автомобилей.

Добавим, что Денис хочет пойти по стопам своего отца Ильи Олейникова и стать актером, о чем он признался этим летом.

Хотели бы вы увидеть Клявера в качестве актера в серьезном фильме?