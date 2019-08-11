ЗВЕЗДЫ

Отцовская сила: Денис Клявер поднял обоих сыновей

Певец отдыхает с семьей в Болгарии.

Отцовская сила: Денис Клявер поднял обоих сыновей
Денис Клявер сумел поднять обоих сыновей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Денис Клявер выложил в Instagram забавное фото со своими сыновьями. Напомним, у него их двое: 17-летний Тимофей (от второго брака) и 5-летний Даниэль (от третьего). Сейчас 44-летний артист отдыхает с наследниками в Болгарии. Он выложил снимок с пляжа, на котором лихо поднял обоих ребят на руках. При том, что старший сын ростом уже догнал своего отца. Поклонники тут же стали писать в комментариях, чтобы музыкант берег спину.

«За детьми на море глаз да глаз», — иронично подписал фото Денис.

Отметим, что он проводит свое лето достаточно активно. Недавно выложил видео катания на флайборде, а до этого сводил младшего сынишку на скалодром.

Напомним, Клявер стал известен широкой публике, как один из солистов группы «Чай вдвоем». После распада коллектива в 2012 году артист ведет сольную карьеру, получая «Золотые граммофоны». Помимо этого это занимается культуризмом, акробатикой, катанием на лыжах и реставрацией раритетных автомобилей.

Добавим, что Денис хочет пойти по стопам своего отца Ильи Олейникова и стать актером, о чем он признался этим летом.

Хотели бы вы увидеть Клявера в качестве актера в серьезном фильме?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис КляверЗвездные детизвездные отцына пляжеотцы и дети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отцовская сила: Денис Клявер поднял обоих сыновей
Интересно?
Поделись с друзьями: