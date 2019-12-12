«Смени стилиста»: Волочкову раскритиковали за порванные угги и странный наряд

Анастасия Волочкова не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Порой артистке совершенно ничего для этого не нужно делать. Любой шаг или поступок балерины становится достоянием общественности. Однако уже долгое время ей удается скрывать своего возлюбленного. Звезду часто подвергают критике то за внешний вид, то за высказывания. Недавно она решила показать, как готовит изысканное блюдо с возлюбленным, но и тут хейтеры нашли к чему придраться. Они заподозрили, что артистка была не в трезвом виде.

Также ранее Волочкову не раз ловили на использовании фотошопа. На снимках балерины то кафель «поплывет», то дверь «изогнется». На новом снимке, которым поделилась звезда, она позирует на крыльце своего особняка. На этот раз поклонников удивил ее странный наряд. Анастасия позировала без макияжа в одной неоновой пляжной тунике и красных меховых уггах.

«Прекрасное начало дня», — написала она.

И тут пользователи резко отреагировали на увиденное. Многие посоветовали знаменитости уволить стилиста, другие заметили, что у нее отрывается подошва на ботинке. Хейтеры решили пристыдить артистку. Нашлись и те, кто решил, что Волочковой следует носить другие наряды, которые бы выгодно подчеркивали ее фигуру.

«Блииин, это же туника на купальник, на пляж», «Подошва отошла, какой кошмар!», «Кормилицу застудишь», «Как развидеть это?», «Зачем выкладывать такой ужас», «Боже, что за ужасный вид», «Нет, опять в порванных унтах», «Ради комментов готова пугалом нарядиться», «Что с лицом?», «Настя, пожалуйста. Найдите себе стилиста… это же ужас или смени стилиста!» — стали комментировать пост подписчики.

Позже прочитав мнение пользователей Сети балерина опубликовала несколько смайликов, которые смеются. Анастасия не стала принимать слова незнакомых ей людей близко к сердцу. Хотя ранее она не раз отключала комментарии в Instagram, чтобы не читать негативных отзывов.