ЗВЕЗДЫ

«Дверь поплыла от стройности»: Волочкову в полупрозрачном боди подвергли критике

Балерина не постеснялась предстать практически в неглиже, но комментаторы в Сети снова к ней строги.

«Дверь поплыла от стройности»: Волочкову в полупрозрачном боди подвергли критике
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова прославилась не только своими артистическими способностями, но и невероятной растяжкой. Она садится на шпагат при любом удобном и не совсем удобном случае. А не так давно танцовщица феноменально похудела. Звезда утверждает, что килограммы стали уходить после трудоемких репетиций. Также она не скрывает, что питается только полезной пищей, в основном зеленью.

Поклонники и даже диетологи стали переживать за здоровьем Волочковой. Она начала таять буквально на глазах. Сама балерина не скрывает, что довольна изменениями во внешности. Более того, накануне она опубликовала пикантный снимок, сделанный в ванной комнате. Артистка предстала в полупрозрачном белом боди, которое едва прикрыло ее пышный бюст. Нижнее белье подчеркнуло подтянутое и постройневшее тело звезды.

Поклонники были поражены увиденным. Одних ужаснула худоба балерины, а другие раскритиковали Анастасию за неумелое использование фотошопа. «Очень плохой фотошоп. Кабинка душевая и полотенца „поплыли“», «Фильтрами, фотошопом пользоваться не умеет», «Ушки поплыли аж по пузу. Дистрофан», «И дверь поплыла от стройности», «Ты уже не в том возрасте, чтобы выкладывать такие фото», «В таком виде — это безвкусица и пошлятина», «Фотошоп с тобой не дружит! Вся левая сторона поплыла!» — стали комментировать пост подписчики.

Все же нашлись и те, кто заступился за Волочкову. Они напомнили, что она балерина и должна быть стройной. Сама звезда не стала отвечать на колкие замечания. Ранее она признавалась, что ее задевают выпады хейтеров, поэтому девушка не раз закрывала комментарии к своим постам.

Фото: instagram.com/volochkova_art/
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«Дверь поплыла от стройности»: Волочкову в полупрозрачном боди подвергли критике
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