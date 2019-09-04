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Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного

Она призналась, что не хочет «светить» мужчину, чтобы сохранить радость любви.

Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного
Анастасия Волочкова призналась, что встречается со своим мужчиной уже 11 месяцев ФОТО: стоп-кадр с видео

Анастасия Волочкова вот уже продолжительное время держит интригу и не раскрывает имя своего возлюбленного. Она старательно следует принципу «счастье любит тишину» и признается, что не хочет «светить» молодого человека, чтобы сохранить радость любви.

«Хотим сохранить нашу радость, уединение в тайне ото всех. Я обожглась на том, когда дала людям понять, с кем я живу», — признается балерина.

Эти отношения длятся уже почти 11 месяцев. Влюбленные все время проводят вместе и расставались только единожды – на время поездки балерины в Грецию.

Анастасия признается, что расставание было для пары настоящей катастрофой.

«Потому что все 10 месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели», — сказала балерина.

Она призвала поклонников и завистников меньше переживать за ее жизнь, поскольку у нее все в порядке. А что касается любви – то это постоянный спутник блондинки.

«Я не могу без любви. Ну, как вы можете себе представить, чтобы я была одна? Невозможно», — комментирует Волочкова Пятому каналу.

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Анастасия Волочкова

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Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного
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