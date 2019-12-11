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Собралась в депутаты? Волочкова заинтриговала подписчиков Госдумой

Балерина опубликовала снимок из коридоров власти, но не подписала его.

Собралась в депутаты? Волочкова заинтриговала подписчиков Госдумой
Анастасия Волочкова собралась в депутаты? Фото: globallookpress.com

В среду, 11 декабря, балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фотографию из Госдумы. Звезда прошлась по коридорам власти в обычном наряде — джинсах и черной футболке, — будто явилась на встречу с друзьями, но ничего не написала — просто поделилась снимком.

Teleprogramma.pro, как тысячи подписчиков Анастасии, заинтересовалась, что 43-летняя артистка делала среди депутатов. Неужто в политику собралась? Но оказалось, что это большой секрет.

«Когда она захочет об этом рассказать, она подпишет фотографию, а сейчас так, как есть. Я не знаю», — ответила по телефону пиар-директор балерины Наталья Ракицкая.

О политических предпочтениях Волочковой известно следующее. С 2003 по 2011 годы она состояла в партии «Единая Россия». В 2016-м артистка участвовала в съезде «Справедливой России». Тогда Анастасия рассматривала вариант избираться в Госдуму от этой партии. Неужели известная танцовщица все-таки созрела для того, чтобы стать депутатом?

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Анастасия ВолочковабалеринаГосдумадепутат Госдумыполитика
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Собралась в депутаты? Волочкова заинтриговала подписчиков Госдумой
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