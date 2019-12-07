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«Полуголая и подшофе»: Волочкову раскритиковали за внешний вид

Балерина решила приготовить плов, но ее кулинарных навыков оказалось недостаточно. Поклонники и вовсе заметили, что выглядела артистка неопрятно.

«Полуголая и подшофе»: Волочкову раскритиковали за внешний вид
Анастасия Волчокова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова регулярно оказывается в центре внимания. Даже на передачу «Привет, Андрей!» она пришла не со своим домашним котом Лакки, а с сервалом, который едва не подрался с другими животными в студии. Балерина не скрывает, что ей нравится вести светский образ жизни. В последнее время артистка часто подвергается критике со стороны подписчиков.

Несколько дней назад Волочкова сделала фото в откровенном кружевном боди. Пользователей Сети возмутило даже не то, что балерина предстала в нижнем белье. Они заметили, что она с помощью фотошопа подкорректировала свою фигуру, что стало предметом для издевок. А 7 декабря артистка поделилась видео, решив рассказать, что получилось из ее идеи приготовить с возлюбленным плов. В кадре Анастасия предстала в очень коротких шортах и майке с тигриным принтом. При этом она была без макияжа и с засаленными волосами.

фото: instagram.com/volochkova_art/

«Где я и где плов. Вы понимаете, что это разные вещи. Но я для себя лучшие ингредиенты приготовила — это морковка», — пояснила балерина. Она заверила, что сама настрогать морковку, так как умеет только резать. «Из меня повариха еще та», — без стеснения отметила артистка. Она в итоге решила, что будет есть салат, а гости отведают плов. «Плов и я — это разные ипостаси! Но ради любимого что только не сделаешь!», — написала в комментариях звезда.

На этот раз поклонники осудили Волочкову за внешний вид. Также многие заметили, что девушка не совсем уверенно стояла на ногах. Они заподозрили, что на видео она была запечатлена в нетрезвом виде. «Полуголая и подшофе», «Помой голову», «Что она принимает? Это просто ужас!», «Опять перебрала лишнего», «И эта женщина в трусах говорит — встаньте на пуанты?», «Настенька, а почему вас так болтает? Действие волшебного напитка?», «Мне иногда кажется, что она под чем-то», — прокомментировали пост подписчики. На домыслы поклонников Анастасия решила не реагировать.

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«Полуголая и подшофе»: Волочкову раскритиковали за внешний вид
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