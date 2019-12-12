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«В жизни он не так выглядит»: Вера Брежнева раскрыла подробности встречи с Киану Ривзом

Также в YouTube-шоу певица поведала о своих отношениях с президентом Украины и реакцией на фильм «Текст».

«В жизни он не так выглядит»: Вера Брежнева раскрыла подробности встречи с Киану Ривзом
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева не часто дает интервью, но на днях согласилась ответить на вопросы блогера Карена Адамяна. У них получился довольно откровенный разговор о детстве, личной жизни и многих знаковых моментах из жизни певицы. Некоторое время назад артистка опубликовала фото с Киану Ривзом. Блогер поинтересовался у гостьи своей передачи, какой он — голливудский актер.

«Он крутой, но очень сильный интроверт. Среди людей в общении он чувствует себя очень некомфортно. По нему это было видно, но все равно мы с ним пообщались, поболтали. Я прям чувствовала, что его лучше оставить в покое, чтобы человеку не было дискомфортно. В жизни он не так выглядит, конечно. Он выглядит менее брутальным, но более трогательным таким», — рассказала певица.

Также Вера призналась, что состоит в теплых отношениях с Владимиром Зеленским. Она напомнила, что они не раз работали вместе, снимались в фильмах. «У нас с ним очень хорошие отношения. Когда Владимир стал президентом, мне показалось, что это слишком фамильярно будет, если я ему напишу типа: «Поздравляю, я так рада», — пояснила артистка.

Брежнева
Брежнева рассказала о встрече с Киану Ривзом. Фото: кадр из youtube-шоу «Макарена»

В завершении Карен решил поднять актуальную тему. Он припомнил, что в 2013 году в картине «Любовь в большом городе — 3» Брежнева сыграла маму героя Александра Петрова. Блогер поинтересовался о том, смотрела ли она новый фильм с участием Петрова «Текст». Блондинка призналась, что еще не смотрела, но собирается. Когда ей предложили посмотреть самый пикантный отрывок из картины, то певица отказалась. «Ты хочешь спросить, как я буду смотреть, как мой сын будет делать ЭТО», — стала шутить артистка, смеясь. Она пояснила, что просто не любит спойлеры.

К слову, Вера не стала осуждать Кристину Асмус, которая после съемок в постельной сцене подверглась травле. Она считает, что тут сыграл русский менталитет. По ее мнению, люди просто не умеют отделять человека от киноперсонажа.

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Тэги:

Александр ПетровВера БрежневаКиану РивзКристина Асмус
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«В жизни он не так выглядит»: Вера Брежнева раскрыла подробности встречи с Киану Ривзом
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