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В постельной сцене «Текста» Асмус прикрывалась специальными накладками

Продюсер Ольга Леснова рассказала о том, что, играя любовников, российские актеры редко по-настоящему касаются друг друга.

В постельной сцене «Текста» Асмус прикрывалась специальными накладками
Кристину Асмус затравили после ее первой постельной сцены. Фото: globallookpress.com

Кристина Асмус могла и вовсе не касаться Ивана Янковского при съемке постельной сцены в фильме «Текст». «Пятый канал» подготовил сюжет о травле актрисы, которая началась после премьеры картины.

Напомним, многие зрители посчитали роль главной героини слишком откровенной и набросились на артистку и ее мужа с критикой. Дошло до того, что даже зазвучали предложения лишить Гарика Харламова и его супругу родительских прав.

Так вот, продюсер Ольга Леснова в интервью журналистам рассказала о хитростях, которые киношники используют при съемках интимных сцен.

«В российском кино при съемках интимных сцен используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются специальными художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — это уже игра актеров», — поведала женщина.

Посмотрев кадр из фильма, в котором героиня Асмус находится голая, Леснова уверенно сказала, что здесь интимное место актрисы прикрыто такой накладкой.

Добавим, что после произошедшего скандала Кристина Асмус пообещала более тщательно выбирать для себя новую работу. Картины с обнажением и постельными сценами больше не прельщают артистку.

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Тэги:

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В постельной сцене «Текста» Асмус прикрывалась специальными накладками
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