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«Могу себе позволить»: Брежнева призналась, что присылает Меладзе пикантные фото

Певица заверила, что ей не на что жаловаться.

«Могу себе позволить»: Брежнева призналась, что присылает Меладзе пикантные фото
Вера Брежнева. фото: globallookpress

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц в России. Ее не раз признавали самой сексуальной девушкой. Сама артистка считает себя доброй и справедливой. На днях она стала героиней шоу блогера Карена Адамяна. Когда он попросил звезду показать сексуальный взгляд, то она заверила, что не понимает, как это сделать. Вера откровенно ответила на 50 вопросов. Она призналась, что шесть лет назад она использовала нецензурную лексику, но сейчас этого не делает.

Также певица затронула личные темы. Она призналась, что любит с мужем Константином Меладзе смотреть футбол, хотя фанатами они не являются. Порой к ним присоединяются и дети. Карен поинтересовался, приходят ли ей сообщения с неприличными фото в соцсетях. «Конечно, я их удаляю», — ответила Брежнева. Она заверила, что никогда никому не отвечала. «Ты гонишь? Зачем? У меня с этим все в порядке! У меня нет «не до», чтобы я отвечала в директе в Instagram: «Да, милый. О, да», — с иронией высказалась звезда.

При этом Вера не стала скрывать, что снимки интимного характера присылает своему супругу. «Я могу себе позволить любые фото, которые я хочу. Вечера мой муж получил мое фото из ванной», — похвасталась она. Артистка рассказала, что в мужчине ей важны такие качества, как доброта, мужественность и честность. Она не стала скрывать, что Меладзе стал для нее учителем, так как она попала в «ВИА Гру» юной и неопытной девушкой.

Вера Брежнева
Брежнева заговорила об интимной жизни. фото: кадр из youtube-шоу «Макарена»

«Как мужчина он меня в большей степени научил терпению, потому что я была очень нетерпеливой, очень резкой раньше. Он научил меня, что нужно быть терпеливой», — пояснила Брежнева. По ее словам, никто ее не учил быть сексуальной для съемок клипов.

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Брежнева личная жизньВера БрежневаКарен АдамянКонстантин Меладзе
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«Могу себе позволить»: Брежнева призналась, что присылает Меладзе пикантные фото
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