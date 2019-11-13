Кристина Асмус начала ходить с телохранителем после скандала со сценой в фильме «Текст»

Актриса появилась на торжественной церемонии вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour без мужа Гарика Харламова.

Кристина Асмус переживает непростые времена после выхода на экраны картины «Текст», в которой она сыграла главную женскую роль. Из-за откровенной сцены, в которой актриса появилась обнаженной ее и ее супруга Гарика Харламова атаковали хейтеры.

12 ноября Асмус появилась на церемонии награждения премией «Женщина года» по версии журнала Glamour. Внимание гостей тут же привлекло то обстоятельство, что актриса пришла без супруга. Вместо него рядом с ней была сестра.

Кристина постоянно фотографировала близкую родственницу и коллег по шоу-бизнесу. Кроме того, компанию актрисе составил телохранитель.

Общаться с журналистами Асмус отказалась, хотя желающих задать ей вопросы было много.

«Хватит мне уже того, что обо мне пишут», — резко ответила актриса на просьбу дать интервью. Она также отказала фотографам в просьбе позировать. При этом Кристина не отказывала поклонникам в просьбах сфотографироваться с ней.