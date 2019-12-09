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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

Звезда примерила образ фантастической героини для фотосессии.

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
Вера Брежнева. Фото Global look press.

Теперь, когда станут говорить про «рыженькую из ВИА Гры», далеко не всегда будут иметь в виду Анну Седокову. Блондинка Вера Брежнева на какое-то время стала шатенкой со стрижкой каре и челкой.

Кардинальную смену имиджа звезда позволила себе ради фотосессии в глянцевом журнале. В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента». Костюм, стрижка, необычный цвет волос — все было заимствовано из фильма.

Перевоплощение получилось настолько убедительным, что многие поклонники не узнали звезду. Даже Максим Галкин признался — он не сразу понял, что на фото именно Вера.

Отметим, что Брежнева в последнее время демонстрирует удивительную смелость и склонность к экспериментам. Недавно она появилась на сцене шоу Comedy Club в качестве стендап-комика. Девушка в юмористической форме рассказала, что она ничем не отличается от других женщин. А тот сексуальный образ, к которому все привыкли, – всего лишь стереотип, крепко прилепившийся к ней.

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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
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