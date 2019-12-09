Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

Теперь, когда станут говорить про «рыженькую из ВИА Гры», далеко не всегда будут иметь в виду Анну Седокову. Блондинка Вера Брежнева на какое-то время стала шатенкой со стрижкой каре и челкой.

Кардинальную смену имиджа звезда позволила себе ради фотосессии в глянцевом журнале. В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента». Костюм, стрижка, необычный цвет волос — все было заимствовано из фильма.

Перевоплощение получилось настолько убедительным, что многие поклонники не узнали звезду. Даже Максим Галкин признался — он не сразу понял, что на фото именно Вера.

Отметим, что Брежнева в последнее время демонстрирует удивительную смелость и склонность к экспериментам. Недавно она появилась на сцене шоу Comedy Club в качестве стендап-комика. Девушка в юмористической форме рассказала, что она ничем не отличается от других женщин. А тот сексуальный образ, к которому все привыкли, – всего лишь стереотип, крепко прилепившийся к ней.