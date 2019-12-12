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«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Шейк призналась в любви своему агенту

12 декабря модель разместила в соцсети нежный пост.

«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Шейк призналась в любви своему агенту
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк полгода назад стала свободной женщиной. Сама модель об этом не стала объявлять, но тот факт, что она перестала жить с Брэдли Купером и появляться вместе с ним на публике. Теперь русская красавица живет в квартире в Нью-Йорке со своей дочкой Леей. Она продолжает усердно работать, но при этом выделяет время для встречи с друзьями. А не так давно девушка подогрела слухи о романе с британским фотографом Рованом Папье.

При этом Ирину постоянно окружают мужчины. Многие из них фотографы, стилисты и модельеры. Очень часто ее видят с сооснователем модельного агентства The Lions — Али Кавусси, который является ее агентом. 12 декабря он празднует день рождения. Шейк не могла не поздравить его. В соцсети девушка опубликовала фото, на котором в черном платье с пикантным вырезом обнимается с именинником.

«Есть друзья, есть семья, а потом есть друзья, которые становятся семьей. Люблю тебя и так счастлива, что ты есть в моей жизни», — призналась модель.

Она поделилась еще рядом снимков, на которых запечатлена с Али. На всех кадрах Ирина выглядит безупречно. Поклонники присоединились к поздравлениям. Одни восхитились красотой девушки, другие вновь заподозрили ее в романе, но сама модель не раз подчеркивала, что ее с Кавусси связывает тесная дружба.

Напомним, что Шейк четыре года прожила с Купером. Их считали идеальной парой. По какой причине влюбленные расстались до сих пор точно неизвестно. Первое время в случившемся обвиняли леди Гагу, с которой актер снялся в своем дебютном фильме, потом появились слухи, что мама Брэдли недолюбливала модель и поставила ему ультиматум.

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«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Шейк призналась в любви своему агенту
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