Купер в прошлом: Шейк по ночам общается с новым бойфрендом

Ирина Шейк является одной из самых известных российских топ-моделей. Она давно живет в США, но летом этого года девушка перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк вместе с двухлетней дочкой Леей. А все из-за разлада в отношениях с Брэдли Купером. Они встречались с 2015 года, но в итоге расстались. Официально ни модель, ни актер не подтвердили эту информацию, но они уже полгода не живут вместе.

Опеку над ребенком Шейк и Купер разделили так, чтобы никому не было обидно. Каждый из родителей одинаковое количество времени проводит с дочкой. Примечательно, что за минувшие месяцы каждому из них приписывали романы. Брэдли был замечен с женщиной и темнокожим ребенком. Позже выяснилось, что он просто гулял с компании комика Дэйва Шапелла и его семьи. А Ирина тем временем подогрела слухи о том, что у нее появился новый бойфренд.

33-летняя модель несколько раз была замечена на свидании с британским фотографом Рованом Папье. Они знакомы много лет, но, по всей видимости, их отношения переросли из дружеских в романтические. Одна из последних прогулок пары закончилась в гостинице. После этого случая Шейк решила не скрывать свои новые отношения. На днях она показала скриншот их ночного видеозвонка. В кадре девушка счастливо улыбается, наблюдая за Рованом. Они находятся в разных городах, но нашли способ поддерживать связь в онлайн режиме.

Поклонники заметили, что общение Ирины с новым бойфрендом происходило ночью, когда она находилась в постели. К слову, также модель опубликовала пикантный кадр, на котором позирует в серебристом купальнике в стразах и с питоном, обвивающим ее длинные ноги. Возможно, что откровенное фото предназначалось для Рована. Но фанаты тоже им полюбовались и одарили девушку комплиментами: «Какая вы смелая», «Вот это фигура», «Кому-то очень повезло», «Красотка наша».