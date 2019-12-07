Стильные дети звезд: в чем ходят зимой наследники Пугачевой, Навки и Шейк

Артисты привыкли быть на виду, поэтому всегда одеты с иголочки. Не отстают от знаменитостей и их отпрыски.

С наступлением холодов утепляются не только взрослые, но и их дети. Наследники известных родителей с малых лет наблюдают за тем, как одеваются их мамы и папы. В итоге многие вырастают с безупречным вкусом стиля.

Мы решили узнать, в чем дети звезд ходят в морозные зимние дни.

Толстовки и свитшоты

Кети Топурию многие называют иконой стиля. Певица любит необычные и броские образы, но при этом она всегда выглядит женственно. У нее подрастает четырехлетняя дочка Оливия от первого брака. Девочка часто носит наряды, которые создает ее мама. Так, недавно Кети с наследницей облачились в розовые свитшоты.

А вот у двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина впечатляющий гардероб. У Лизы и Гарри своя армия поклонников. Наследница Примадонны давно тяготеет к моде. В ее гардеробе есть разные пальто и полушубки. А ее брат часто носит кожанки.

Также Гарри носит толстовки, поверх которых надевает куртки. Обычно у мальчика цветовая гамма наряда гармонирует между собой. Так было и недавно, когда он надел бежевую куртку, клетчатые брюки и толстовку коричневого цвета.

Комбинезоны

Лера Кудрявцева родила дочку в прошлом году. И даже в свой один год Мария является настоящей модницей. Мама не жалеет денег на ее гардероб. Фишкой девочки являются причудливые шапки. Так, недавно телеведущая облачила наследницу в черный стильный комбинезон и красную шапку с принтом в виде мордочки кошки. Шапка сочеталась по цвету с причудливыми ботинками с рисунком божьей коровки.

Балует свою дочку и жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Ее наследнице Милане тоже уже исполнился годик. Родители часто гуляют с ней на свежем воздухе, поэтому девочка тепло одета. У нее есть множество комбинезонов. Один из них кремового цвета в крапинку с капюшоном. Мама нарядила ее в белую шапку и ботинки с рисунком.

Татьяна Навка много работает, но выходные всегда проводит с семьей. Недавно у дома она обнаружила замерзшее озеро и провела там тренировку с дочкой Надеждой, которая пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Пятилетняя девочка в морозную погоду тоже была облачена в комбинезон, только яркого розового цвета с принтом. А вот шапка сочеталась с белыми коньками.

Пуховики

Самой практичной и удобной зимней одеждой можно назвать пуховики. Он есть в гардеробе каждого ребенка. Так, дочка Кристины Орбакайте Клавдия носит практичный серый пуховик с принтом в виде бабочек.

А дочка Ирины Шейк Лея хоть и проживает в США, но также с наступлением морозов стала представать в более теплых нарядах. На прогулке с отцом Брэдли Купером ее видели в черном дутом пальто с поясом. Девочка смотрелась очень модно.

Также малышка Лея на прогулке представала в белоснежном пуховике. По всей видимости, Шейк нравится, когда ее ребенок выглядит стильно, хотя такой светлый оттенок очень маркий.

А вот дочка Леры Кудрявцевой любит яркие вещи, поэтому у нее есть несколько пуховиков с гороховым принтом. Их она сочетает с разными причудливыми шапками.

Шапки с помпонами

Анна Хилькевич является мамой двух дочек. Если младшую она пока прячет от общественности, то старшую Арианну часто берет с собой даже на светские мероприятия. Девочка в свои четыре года выглядит моднее даже многих взрослых. У нее есть пуховой костюм, состоящий их штанов и пуховика. Обувь у нее подобрана в тон к меху на капюшоне, а забавная шапка с двумя помпонами и леопардовым принтом сделали образ по-детски милым.

Помпоны стали популярны. Так, Анастасия Костенко тоже нарядила дочку в однотонный пуховой костюм с розовым мехом и подобрала шапку с причудливыми меховыми бубонами.

Советы эксперта

Анжелика Ревва, дизайнер детской одежды, основательница бренда детской одежды L’EREDE BY ANGELIKAREVVA, а также жена артиста Александра Реввы, рассказала о трендах зимы 2019/2020.

«Как для детей, так и для взрослых в тренде унисекс. Это что-то объемное, не подчеркивающее изгибов тела, прямые линии. Также в моде не пестрое, а однотонное. Это мой тренд на эту зиму», — отметила Анжелика.

Она также поведала о самых актуальных цветах сезона. По словам дизайнера, остаются в моде неоновые оттенки, брендирование и логомания.

«Я никогда не придерживаюсь принципов, какой цвет в моде в нынешнем сезоне. Я не слушаю никогда какие-то советы. Я знаю, какие цвета идут мне, и так же одеваю своих дочерей. У нас яркая внешность, выразительные глаза, поэтому яркие кричащие тона нам не очень идут. Нам надо что-то поспокойнее. Мы все же любим красный цвет, черный, белый. Классические цвета, которые не выходят никогда из моды», — пояснила эксперт. View this post on Instagram A post shared by A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) on Sep 11, 2019 at 8:46am PDT

Ревва в связи с приближением Нового года рассказала нашим читателям, во что можно нарядить девочек на праздник. По ее словам, пудровые, розовые, белые, металлик — эти цвета идут всем, а также актуальны в этом году. В детских новогодних нарядах кроме того могут быть блестки, жемчуг, бисер, кружева. По словам дизайнера, в этом случае нужно отталкиваться только от своего вкуса.