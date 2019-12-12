Седина и морщины: Шепелев вслед за Хилькевич «состарил» лицо

Телеведущему теперь интересно, будут ли его в старости девушки называть милым.

Многие помнят, как летом многие звезды стали пользоваться специальным приложением, в котором можно себя состарить. Тогда Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие знаменитости не смогли отказать себе в удовольствии увидеть, какими они будут в старости. С приближением Нового года и другие известные персоны решили присоединиться к флешмобу. Известный шоумен Гоген Солнцев с морщинами и сединой стал похож на свою пожилую жену Екатерину Терешкович. А вот Анна Хилькевич напомнила поклонникам Дженнифер Энистон.

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На новом фото актриса запечатлена за рулем автомобиля. Ее волосы остались прежними, а вот лицо стало очень морщинистым благодаря обработке в приложении. «После вчерашней вечеринки мне явно требуется отдых», — пошутила звезда «Универа».

Подруги подхватили ее настроение. «А я говорила тебе, Ань, может, без шампанского?» — стала иронизировать Рита Дакота. «Дженнифер Энистон уже не та…» — заверила Марина Кравец.

Еще больше удивил Дмитрий Шепелев. Телеведущий обладает привлекательной внешностью, поэтому ему стало интересно узнать, как он будет выглядеть в старости. Приложение сделало его волосы и бороду седыми, а на лбу и лице появились глубокие морщины.

«Интересно, однокурсницы моих внуков смогут запасть на этого деда? Или деду уже будет без разницы? Он чашку поставит и в кресло-качалку с газетой (газет тогда уже не будет) под плед! Интересно, а этого деда тоже будут называть «милым»? Ваш престарелый Кен», — написал ведущий.

Многие поклонники отметили, что даже спустя 50 лет Шепелев будет выглядеть брутально и явно продолжит пользоваться интересом у женщин. Хотя с недавних пор телеведущий не скрывает, что уже три года строит отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. Они живут вместе и воспитывают детей. У девушки есть дочь от прошлых отношений, а у Дмитрия — сын Платон от Жанны Фриске. Малыши успели подружиться и недавно вместе нарядили елку.