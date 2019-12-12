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«Не могу разговаривать по контракту»: Шепелев признался, почему не общается с Малаховым

Уже много лет Дмитрий даже имени телеведущего не произносит на публике.

«Не могу разговаривать по контракту»: Шепелев признался, почему не общается с Малаховым
Дмитрий Шепелев. Фото https://www.instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев в эфире своего YouTube-шоу «Папки» с актером Иваном Жидковым сделал неожиданное признание. Он объяснил, почему всегда хранит молчание относительно Андрея Малахова, ведущего программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» на «России-1». Напомним, когда-то журналист вел программу на «Первом канале» «Пусть говорят».

Известно, что Дмитрий несколько лет назад обиделся на своего коллегу из-за его позиции относительно родственников Жанны Фриске. После смерти певицы Шепелев согласился на обширное интервью с Малаховым, в котором вывернул душу, рассказывая о себе и ушедшей любимой. Однако Андрей позже перешел на сторону родителей и сестры Жанны, которые выступали против Дмитрия.

В одной из программ «Пусть говорят» он открыто заявил, что сделает все для того, чтобы они воссоединились со своим внуком. Воссоединения не произошло, но оскорбление Шепелев запомнил. Многие считали, что именно это является причиной его бойкота персоны Андрея Малахова. Но оказалось, что кроме личного отношения за молчанием гражданского мужа Фриске скрывается еще и деловой контракт.

В разговоре с Жидковым, ведущий шоу «Папки» вспомнил киноленту «Пусть говорят», в которой участвовал Иван.

«Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей из «Пусть говорят», с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту. И по религиозным убеждениям», — заявил Дмитрий.

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«Не могу разговаривать по контракту»: Шепелев признался, почему не общается с Малаховым
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