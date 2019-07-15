Собчак не прошла мимо флешмоба и «состарила» себя

Журналистке понравилось, как она будет выглядеть в пожилом возрасте.

Ксения Собчак старается не отставать от трендов, и теперь вслед за остальными звездами российского шоу-бизнеса решила «состарить» себя с помощью специального приложения, а затем показать поклонникам результат.

Фотографию пожилой Ксении Анатольевны можно увидеть ее на странице в соцсети Instagram.

«Я всегда знала, что настоящей красоткой я стану только к старости)))) а че, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — подписала снимок бывшая ведущая телепроекта «Дом-2».

больше по теме Богомолов впервые обнародовал совместный снимок с Собчак Фото появилось в его микроблоге. Публикацию он дополнил коротким романтичным видео.

Напомним, что в последние несколько дней в Сети запустили флешмоб по «состариванию». Многим интересно узнать, как они будут выглядеть в 60-70 и 80 лет. Не обошли вниманием эту тенденцию и юмористы Гарик Харламов и Вадим Галыгин.

Следом за супругом посмотреть на себя в пожилом возрасте, и заодно показать результат подписчикам, решила актриса Кристина Асмус. К слову, многие поклонники отметили, что артистка получилась благодаря приложению очень милой старушкой.