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Собчак не прошла мимо флешмоба и «состарила» себя

Журналистке понравилось, как она будет выглядеть в пожилом возрасте.

Собчак не прошла мимо флешмоба и «состарила» себя
Ксения Собчак / Global look press

Ксения Собчак старается не отставать от трендов, и теперь вслед за остальными звездами российского шоу-бизнеса решила «состарить» себя с помощью специального приложения, а затем показать поклонникам результат.

Фотографию пожилой Ксении Анатольевны можно увидеть ее на странице в соцсети Instagram.

«Я всегда знала, что настоящей красоткой я стану только к старости)))) а че, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — подписала снимок бывшая ведущая телепроекта «Дом-2».

Напомним, что в последние несколько дней в Сети запустили флешмоб по «состариванию». Многим интересно узнать, как они будут выглядеть в 60-70 и 80 лет. Не обошли вниманием эту тенденцию и юмористы Гарик Харламов и Вадим Галыгин.

Следом за супругом посмотреть на себя в пожилом возрасте, и заодно показать результат подписчикам, решила актриса Кристина Асмус. К слову, многие поклонники отметили, что артистка получилась благодаря приложению очень милой старушкой.

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Собчак не прошла мимо флешмоба и «состарила» себя
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