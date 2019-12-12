Гоген Солнцев «состарил» лицо и стал похож на жену

Фрик и шоумен Гоген Солнцев положил свою 64-летнюю супругу в больницу. А сам отправился отдыхать в теплые страны. Под теплым солнцем, вдыхая живительный морской воздух, он отметил свой день рождения.

больше по теме Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Основная часть имущества достанется фрику.

В это время его жена пыталась справиться с алкогольной зависимостью. Мало того, у женщины обнаружили вши и ее побрили налысо. При этом нельзя сказать, что мужчина совсем не думал про свою благоверную. Думал, вспоминал, но весьма своеобразно – в своем блоге он поиграл с компьютерной программой и визуально состарил свое лицо на одном из фото. В итоге получилась вполне себе симпатичная бабушка, очень напоминающая супругу Гогена Екатерину.

«Муж и жена – одна Сатана, тут как одно лицо», «Я думала, это Катя», «Поближе к Кате быть?», «Так вы больше подходите Катюше», «Катя и Гоген в одном», — прокомментировали снимок подписчики.

Нашлись и те, кто шутку не оценил. «Зря вы так, она вас любит, а вы давите на нее, ей же поддержка тоже нужна», — написал один из фолловеров Солнцева.