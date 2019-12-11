Сальма Хайек и Анджелина Джоли подружились на съемках «Вечных»

В эти дни голливудские актрисы Сальма Хайек и Анджелина Джоли снимаются в новом фильме киновселенной Marvel «Вечные». Напомним, вместе с ними там засветятся звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

Как выяснилось, ветеран Голливуда, 53-летняя Хайек знает далеко не всех коллег по съемочной площадке. Более того, она радуется, как ребенок, что может играть с ними в одном фильме. Ранее она выложила в Instagram совместное фото с Харингтоном, написав: «Не могу поверить, что работаю с Джоном Сноу!» И вот она добралась до Джоли.

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11 декабря Сальма опубликовала снимок с Анджелиной и пакистанским комиком Кумэйлом Нанджиани.

«Черт возьми, мне так повезло… Я думала, что просто собираюсь работать с великими актерами, играющими инопланетян. Я не знала, что еще и подружусь с удивительными людьми», — подписала фото звезда.

Выходит, до этого Сальма и Аджелина не дружили? Как-то не верится…

Добавим, что фильм «Вечные» выйдет в прокат примерно через год и откроет новую эпоху в киновселенной Marvel. Его герои — это не люди, получившие суперсилы, это отдельная раса, с рождения наделенная особыми способностями. Фанаты ждут, что эти самые Вечные создадут Людей Икс в общей киновселенной, а то франшиза последних, мягко говоря, сдулась.