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Кит Харингтон не смотрел последнюю серию «Игры престолов»

Актер, сыгравший Джона Сноу, признался, что так и не видел финала сериала.

Кит Харингтон не смотрел последнюю серию «Игры престолов»
Кит Харингтон. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Актер Кит Харингтон признался, что до сих пор не посмотрел финальную серию последнего сезона сериала «Игра престолов», где он сыграл самого яркого персонажа — Джона Сноу. В интервью The Independent актер объяснил эту странность — причиной стало критическая оценка серии поклонниками. «Именно так я справился с этим противоречием», — заявил Харингтон. 

Тем не менее звезда защищает создателей сериала. «Я знаю, каких трудов стоило снять его. Это было тяжело, и все вложили в работу свою любовь и усилия. Мы знали: то, что мы делаем, правильно и оправдано с точки зрения сюжета. Мы знали, что это правильно для персонажей, потому что мы прожили с ними 10 лет. Так что критика не очень повлияла на нас», — добавил Кит.

Вручение сериалу «Игра престолов» премии «Эмии»
Вручение сериалу «Игра престолов» премии «Эмии». Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Несмотря на то что многим поклонникам не понравился финал сериала, он получил сразу 32 номинации на премию «Эмми».

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"Игра Престолов"Джон СноуКит Харингтонпремия "Эмми"Сериал
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Кит Харингтон не смотрел последнюю серию «Игры престолов»
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