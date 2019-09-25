Кит Харингтон не смотрел последнюю серию «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон признался, что до сих пор не посмотрел финальную серию последнего сезона сериала «Игра престолов», где он сыграл самого яркого персонажа — Джона Сноу. В интервью The Independent актер объяснил эту странность — причиной стало критическая оценка серии поклонниками. «Именно так я справился с этим противоречием», — заявил Харингтон.

Тем не менее звезда защищает создателей сериала. «Я знаю, каких трудов стоило снять его. Это было тяжело, и все вложили в работу свою любовь и усилия. Мы знали: то, что мы делаем, правильно и оправдано с точки зрения сюжета. Мы знали, что это правильно для персонажей, потому что мы прожили с ними 10 лет. Так что критика не очень повлияла на нас», — добавил Кит.

Несмотря на то что многим поклонникам не понравился финал сериала, он получил сразу 32 номинации на премию «Эмми».