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Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»

В новой экранизации комиксов Marvel актриса играет бессмертную девушку Тену.

Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»
Анджелина Джоли. Фото: Сергей Шахиджаян/Архив "КП"

В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные». По сюжету звезде досталась роль персонажа Тены, девушка способна управлять энергией космоса, также она бессмертна и практически неуязвима. Съемки картины начались совсем недавно, а премьера еще нескоро — в ноябре 2020.

Хотя качество фотографий оставляет желать лучшего, мы можем увидеть актрису в характерном золотом костюме Тены.

Напомним, 5 ноября всех актеров проекта экстренно эвакуировали со съемочной площадки, после сообщения о бомбе. Во время съемок сотрудник группы заметил снаряд и было принято решение остановить процесс и вызвать саперов. Эксперты выяснили, что боевой снаряд пролежал в земле более 10 лет и все еще оставался опасным.

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MarvelАнджелина Джолифильм «Вечные»
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Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»
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