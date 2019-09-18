КИНО

Фильм «Вечные» возвестит о появлении Людей Икс в киновселенной Marvel

Соответствующая «пасхалка» будет ждать фанатов комиксов в сцене после титров.

Фильм «Вечные» возвестит о появлении Людей Икс в киновселенной Marvel
Афиша фильма «Люди Икс: Темный феникс». Фото: 20 The Century Fox

После того, как кинофраншиза «Люди Икс» окончательно загнулась с провалом фильма «Темный феникс», фанаты комиксов ждут, что супергерои-мутанты появятся в новых картинах киновселенной Marvel. Уже есть информация, что их будут играть другие актеры. Но, самое главное, ждать зрителям придется не так уж и долго.

Как сообщает портал We Got This Covered, уже в сцене после титров фильма «Вечные» фанатов ждет отсылка к Людям Икс. Напомним, картина выйдет в ноябре 2020 года и представит новую команду бессмертных супергероев. В финале сюжета выяснится, что именно эта раса сверхлюдей создала Икс-ген — тот самый, который дарует людям сверхспособности. Таким образом, в киновселенной Marvel появятся долгожданные мутанты, хотя в комиксах всё было немного по другому, но это не большое отступление от первоисточника.

Добавим, что актерский состав фильма «Вечные» уже представлен, и он более чем звездный. В картине снимаются Анджелина Джоли и Кит Харингтон. Кроме того, есть информация, что в этой истории появится супергерой-гей.

А вы тоже ждете, когда Люди Икс соединятся со Мстителями?

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Тэги:

"Люди Икс"«Вечные»Marvelкинокомиксысупергерои
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Фильм «Вечные» возвестит о появлении Людей Икс в киновселенной Marvel
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