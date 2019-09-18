КИНО

Кит Харингтон и Сальма Хайек приступили к съемкам нового фильма

Посвежевший после лечения в клинике исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» вернулся к работе.

Кит Харингтон и Сальма Хайек приступили к съемкам нового фильма
Кит Харингтон лег в клинику после «Игры престолов». Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

В конце весны 2019 года, когда фанаты сериала «Игра престолов» досмотрели финальный сезон, появилась новость о том, что актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в лечебницу. Конечно, это был шикарный оздоровительный центр, но 32-летний артист лег туда по достаточно серьезной причине — ему понадобилась помощь медиков, чтобы справиться с алкоголизмом и неврозами.

Дело в том, что завершение популярного сериала означало расставание актера с его звездной ролью. Естественно, после нее он получил целый ряд новых предложений, но перевернуть целую страницу своей жизни оказалось не так легко.

Сейчас Харингтон в порядке и работает над новым фильмом Marvel «Вечные», где ему дали роль Черного Рыцаря (не так далеко от образа Джона Сноу, согласитесь). Коллега актера по новой картине Сальма Хайек выложила в Instagram фото с Китом, на котором видно, что он прекрасно выглядит: бодр, свеж, красив и готов к новым съемкам.

«Я до сих пор не могу поверить, что работаю с Джоном Сноу! Кит, ты лучший!» — подписала снимок актриса.

Ждем новую роль Харингтона в ноябре 2020 года.

А вы следите за дальнейшей карьерой красавчика Кита?

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Тэги:

«Вечные»алкоголизмИгра ПрестоловКит ХарингтонСальма Хайек
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Кит Харингтон и Сальма Хайек приступили к съемкам нового фильма
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