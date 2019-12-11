ЗВЕЗДЫ

Рудковская назвала бредом новость об отказе Билана петь на концерте из-за Лазарева

Шоу с участием звезд «Евровидения» должно состояться в Амстердаме. Впрочем, судя по поступившей информации, появления российского певца на данном мероприятии ожидать не приходится.

Рудковская назвала бредом новость об отказе Билана петь на концерте из-за Лазарева
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

В беседе с Teleprogramma.pro музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на сообщения о том, что Дима Билан якобы отказался выступать на концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме из-за Сергея Лазарева. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко назвала подобные новости бредом, заявив, что она не намерена как-либо комментировать эту историю.

«Я не комментирую этот бред!» — лаконично ответила Рудковская на вопрос корреспондента Teleprogramma.pro.

Ранее телеграмм-канал Super.ru со ссылкой на западный портал Oikotimes поделился информацией о том, что организаторы большого концерта звезд «Евровидения» получили отказ от представителей Димы Билана. Масштабное мероприятие должно пройти в Амстердаме. Однако российский певец, занявший в 2008-м году первое место на вокальном конкурсе, вряд ли появится на шоу, пишет издание.

К слову, сам Дмитрий пока никак не прокомментировал эту информацию. По поступившей информации, среди приглашенных артистов на концерте в Амстердаме отметится и Сергей Лазарев. В мае этого года артист занял третье место на «Евровидении» в Тель-Авиве. Для исполнителя эта попытка стала второй. В 2016 году он выступал на конкурсе в Стокгольме. Напомним, что Сергей один воспитывает двоих детей: пятилетнего сына Никиту и годовалую дочку Анну. В недавнем интервью певец признался, что не собирается жениться, настояв на том, что его полностью устраивает статус холостяка.

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Тэги:

Дима БиланЕвгений ПлющенкоЗвездный стильКонкурс "Евровидение"мода и стильСергей ЛазаревЯна Рудковская
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Рудковская назвала бредом новость об отказе Билана петь на концерте из-за Лазарева
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