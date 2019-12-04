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«Стоило так оконфузиться»: Шнуров посветил Билану стих после скандала в Самаре

Певец подметил, что публично «покаялся» за то, что позволил себе выйти на сцену в нетрезвом виде.

«Стоило так оконфузиться»: Шнуров посветил Билану стих после скандала в Самаре
Дима Билан (Фото: Globallookpress.com)

Еще в сентябре Дима Билан оказался в самом центре малоприятной истории, связанной с его выступлением на Дне города в Самаре. Как выяснилось, певец появился на сцене перед многотысячной толпой в нетрезвом виде. Позже в студии программы «Вечерний Ургант» артист признался, что публично «покаялся» за свое поведение. По словам Димы, он на себе ощутил, что значит «быть распятым на кресте», узнав о реакции хейтеров.

При этом артист подметил, что самый страшный инцидент с распитием алкогольных напитков произошел с ним, когда он учился в Гнесинке. Тогда Билану было всего девятнадцать лет. Приняв на улице некоторую дозу спиртного молодой человек решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Оказавшись на разделительной полосе певец понял, что едва смог увернуться от проезжавших мимо машин. И совершив одно неверное движение, вполне мог оказаться под колесами. К счастью, несчастного случая Билану удалось избежать.

Говоря о концерте в Самаре, Дима подметил: он не ожидал, что выпитое так скажется на его состоянии. До того, как певец встал на ноги он чувствовал себя нормально.

«А потом ты встаешь и — знаешь этот эффект?!» — обратился к Урганту артист.

По словам Билана, после истории с выступлением в нетрезвом виде у него появилось больше предложений о корпоративах. Как пишет «Комсомольская правда», Дима не стал скрывать, что этот скандал нашел свое отражение и в стихах Сергея Шнурова. А ради этого, по мнению певца, «стоило так оконфузится».

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«Стоило так оконфузиться»: Шнуров посветил Билану стих после скандала в Самаре
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