НОВОСТИ

«Надо жить по средствам!»: Рудковская осуждает расточительность Плющенко

Евгений хочет построить баню, а вот супруга категорически против - об этом в реалити-шоу «ЯнаСупер».

«Надо жить по средствам!»: Рудковская осуждает расточительность Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

В новой серии шоу «ЯнаСупер» у главных героев снова не все гладко. На этот раз проблемой выступят не неудачные попытки завести детей или же разные взгляды на то, как правильно общаться с семьей, а деньги. Дело в том, что Евгений давно хочет построить на «кордоне» баню, да не простую, а плавучую и именно сейчас его мечта начинает реализовываться. Яна же, напротив, не одобряет подобную расточительность и считает, что можно обойтись и без дорогостоящего строительства сооружения.

В эту субботу, 7 декабря, зрителям покажут сразу две серии шоу «ЯнаСупер», в которых супруги в своем споре о деньгах дойдут практически до дележки совместно нажитого имущества.

«На «кордоне» уже есть одна баня. Делать вторую – это излишество. Надо жить по средствам», — считает Яна Рудковская.

Фигурист попытался доказать супруге, что баня – это вложение в будущее, в безоблачную пенсию. Но продюсер на это заявила, что готова отказаться от своей доли «кордона» хоть сейчас.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Супер"Евгений ПлющенкоШоу "Яна Супер"Яна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Надо жить по средствам!»: Рудковская осуждает расточительность Плющенко
Интересно?
Поделись с друзьями: