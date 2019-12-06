«Надо жить по средствам!»: Рудковская осуждает расточительность Плющенко

Евгений хочет построить баню, а вот супруга категорически против - об этом в реалити-шоу «ЯнаСупер».

В новой серии шоу «ЯнаСупер» у главных героев снова не все гладко. На этот раз проблемой выступят не неудачные попытки завести детей или же разные взгляды на то, как правильно общаться с семьей, а деньги. Дело в том, что Евгений давно хочет построить на «кордоне» баню, да не простую, а плавучую и именно сейчас его мечта начинает реализовываться. Яна же, напротив, не одобряет подобную расточительность и считает, что можно обойтись и без дорогостоящего строительства сооружения.

В эту субботу, 7 декабря, зрителям покажут сразу две серии шоу «ЯнаСупер», в которых супруги в своем споре о деньгах дойдут практически до дележки совместно нажитого имущества.

«На «кордоне» уже есть одна баня. Делать вторую – это излишество. Надо жить по средствам», — считает Яна Рудковская.

Фигурист попытался доказать супруге, что баня – это вложение в будущее, в безоблачную пенсию. Но продюсер на это заявила, что готова отказаться от своей доли «кордона» хоть сейчас.