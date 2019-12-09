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«Милая, с днем рождения»: Лазарев поздравил Варнаву, вспомнив об их поцелуе

Участница шоу Comedy Woman отмечает свое 35-летие.

«Милая, с днем рождения»: Лазарев поздравил Варнаву, вспомнив об их поцелуе
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Певец Сергей Лазарев решил лично поздравить участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву с днем рождения. 9 декабря артистка отмечает свое 35-летие. Экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой разместил на личной страничке совместное фото с именинницей из личного архива, вспомнив об их поцелуе. Однако давать каких-либо объяснений по этому поводу поп-исполнитель не стал. Даже после того, как сама Екатерина отреагировала на его публикацию в аккаунте микроблога.

«Милая, с днем рождения!» — обратился к Варнаве певец, показав снимок, на котором они запечатлены целующимися.

«Спасибо, мой друг! Ну, я считаю, что есть повод хотя бы сегодня поговорить от этом поцелуе», — подметила артистка, однако ее слова Сергей оставил без комментариев.

Напомним, что в недавнем интервью в программе «Секрет на миллион» певец рассказал Лере Кудрявцевой о том, что теперь он воспитывает двоих детей. У Лазарева подрастает пятилетний сын Никита и годовалая дочка Анна. По словам музыканта, у его наследников стопроцентное родство.

Кроме того, не так давно певец заявил, что не собирается жениться. Сергей уточнил, что вполне счастлив, занимаясь собственной певческой карьерой и воспитанием отпрысков.

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Тэги:

Екатерина ВарнаваЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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«Милая, с днем рождения»: Лазарев поздравил Варнаву, вспомнив об их поцелуе
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