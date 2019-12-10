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«Очень возмущался»: сын Рудковской огорчился из-за выступления в Будапеште 

Мама шестилетнего Саши уточнила, что номер ее сына в рамках шоу «Короли льда» мог быть сорван по вине организаторов.

«Очень возмущался»: сын Рудковской огорчился из-за выступления в Будапеште 
Евгений Плющенко с Яной Рудковской и сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

Яна Рудковская сама ведет личную страничку Гном Гномыча в Instagram, делясь с подписчиками личным мнением шестилетнего сына относительно его выступлений на льду, поездок за границу и отдыха. Пока музыкальный продюсер следит за тем, какой контент появляется в аккаунте ее наследника. При этом бизнесвумен не исключает, что когда Саша подрастет, она передаст ему ведение микроблога. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не стала скрывать: их мальчик был очень огорчен выступлением в Будапеште. В Венгрии сын титулованного фигуриста выступил в рамках шоу «Короли льда». Однако номер Саши едва не был сорван по вине организаторов. Так, была допущена ошибка с музыкальным сопровождением. На выручку Гном Гномычу пришел его папа. Евгений вышел на лед со своей импровизацией для того, чтобы сгладить паузу в выступлении.

После проката Гном Гномыч пожаловался на проблему с настройкой прожекторов. Аппаратура из-за яркой подсветки слепила маленького Сашу на льду. Однако ребенок сумел преодолеть все трудности, исполнив двойные прыжки. Несмотря на это, сын Рудковской выразил свое недовольство техническими сбоями, которые едва не сорвали ему выступление в Будапеште.

«Мама очень негодовала по этому поводу, да и от меня всем досталось. Я очень возмущался в конце», — говорится в микроблоге Гном Гномыча.

Ранее возлюбленная Евгения Плющенко призналась, что она часто сталкивается с мифами о своей семье. По словам Яны, хейтеры не раз писали о том, что ее муж и сын работают на износ только ради того, чтобы она могла покупать себе дизайнерские вещи. Рудковская подметила, что даже в том случае, если Евгений вместе с наследником откажутся от всех выгодных предложений, терпеть нужду им не придется. Так как она сама может прокормить семью.

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«Очень возмущался»: сын Рудковской огорчился из-за выступления в Будапеште 
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