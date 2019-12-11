«Поговорим о высоком»: Глюк’oZa ответила на флирт экс-мужа Михалковой

Наталья Чистякова-Ионова отметилась на съемках новогодних «Огоньков» в костюме зайчика, чем привлекла внимание Резо Гигинеишвили.

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова появилась на съемках новогодних «Огоньков», попав в объектив камеры бывшего мужа Надежды Михалковой. На личной страничке в Instagram Резо Гигинеишвили опубликовал несколько свежих кадров с участием Глюк’oZы и возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе — экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой.

Примечательно, что сама Наташа в шутку пофлиртовала с бывшим зятем семьи Михалковых. На съемках Чистякова-Ионова появилась в черном боди, высоких перчатках и туфлях-лодочках на каблуке. Свой образ певица дополнила заячьими ушками, подкрасив губы алой помадой. Гигинеишвили не стал скрывать, что был очень рад повидаться с Глюк’oZой.

«Наталия, а давайте поговорим о высоком?» — обратился к поп-исполнительнице Резо. «А давайте? Ну, что, любимый режиссер…» — сделала комплимент Гигинеишвили певица, перекинув при этом ногу на ногу.

К слову, в кадре также отметилась и 37-летняя Вера Брежнева. На вопрос Гигинеишвили, знает ли она грузинский, возлюбленная Меладзе ответила утвердительно, спев короткую песенку. Сам Резо похвалил экс-солистку «ВИА Гры», которой за четыре года супружества с Константином удалось выучить несколько слов на этом языке.

К слову, ранее Глюк’oZa побывала на съемках шоу «Вечерний Ургант». Певица согласилась на импровизированную фотосессию с ведущим программы, заявив, что это был самый смешной эфир с ее участием.