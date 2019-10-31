Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины. Она не приводит их на светские мероприятия и не публикует фотографии в анфас в социальных сетях. Однако на этот раз актриса сделала исключение.

В Instagram Надежда разместила снимок Ивана, который оказался удивительно похожим на своего отца Резо Гигинеишвили.

«Нос и губы у ребенка, как у Резо», – тут же заметили поклонники.

Напомним, Михалкова была второй женой горячего грузина. Первая его супруга – певица Анастасия Кочеткова. С ней он прожил с 2005 по 2009 годы. С Надеждой зарегистрировал отношения в 2010 году, через год они обвенчались в Грузии, а в 2017 году – уже развелись. В июле 2019 года режиссер женился в третий раз. На сей раз его выбор пал на светскую львицу и бизнесвумен Надежду Оболенцеву.